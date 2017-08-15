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Троє школярів «обчистили» у Львові офіс

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У Львові троє школярів вчинили крадіжку з офісу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Встановлено, що двоє хлопців та дівчина, усі львів’яни, розбили вікно, проникли в приміщення та викрали металеві решітки, вентилятор і комп’ютерну техніку.

В Сихівський відділ поліції 14 серпня звернувся співробітник одного з львівських державних підприємств. Чоловік повідомив, що з офісного приміщення було викрадено дві металеві решітки, вентилятор та комп’ютерну техніку.

Правоохоронці встановили, що зловмисники розбили вікно і проникли в приміщення. Ними виявились троє неповнолітніх львів’ян – хлопці, віком 13 і 14 років, та 14-річна дівчина. У них поліцейські вилучили речові докази.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність зловмисників до скоєння інших злочинів. Вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.

Фото: патрульна поліція Львова

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