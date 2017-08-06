Суд дав умовний термін угрупованню, що створило мережу борделів у Львові

Галицький районний суд Львова звільнив від відбування покарання у вигляді 5 років арешту одного з членів злочинного угрупування, що створило мережу борделів у Львові та Харкові. Про це йдеться у вироку суду за 28 липня, пише Zaxid.net.

Як зазначено у вироку, Андрій Труш уклав угоду з прокурором Назаром Грицівим про визнання винуватості у вчиненні злочинів за ч.3 ст. 303 ККУ (Сутенерство) та ч.2 ст. 302 ККУ (Створення або утримання місць розпусти). Після чого суд звільнив його від відбування покарання та призначив іспитовий термін 2 роки і 6 місяців. У злочинній групі Андрій Труш був одним з трьох виконавців, що здійснював пошук приміщень у Львові, виготовлення документів щодо діяльності стриптиз-клубів, забезпечував клуби алкоголем, продуктами. Виконавці також забезпечували дівчат, що надавали інтимні послуги, житлом, одягом, косметикою, засобами гігієни та і тд.

У вироку суду зазначено, що у львівських стриптиз-клубах працювали дівчата із Харкова, а у Харкові дівчата зі Львова. Йдеться про клуби «Какаду» та «Білий Какаду». Раніше Галицький та Личаківський суди Львова призначили іспитові терміни ще трьом членам цієї злочинної групи. Двоє з них уклали угоду про визнання винуватості з вищезазначеним прокурором.

3 липня Личаківський райсуд призначив іспитовий строк у 1 рік Марії Смітюх, що виконувала функції адміністратора квартири, де надавались платні сексуальні послуги клієнтам цих клубів. Її визнали винною у вчиненні злочину згідно з ч.2 ст. 302 ККУ (Створення або утримання місць розпусти). У вироку суду зазначено, що обвинувачена не була обізнана про діяльність злочинної групи. У її обов’язки входило прибирання квартири, облік часу перебування клієнтів, облік коштів. Вона також видавала клієнтам презервативи та засоби гігієни.

Адміністратору нічного клубу, що пропонував клієнтам скористатись платними інтимними послугами, Олександру Пожарському у червні 2017 року Галицький райсуд призначив іспитовий строк у вигляді 2 років.

«Адміністратори, перебуваючи в приміщенні стриптиз-клубів пропонували клієнтам можливість отримання сексуальних послуг за гроші. Зокрема, клієнту надавалась можливість обрати одну з осіб жіночої статі, які знаходились в стриптиз клубі, оплатити її послуги сексуального характеру в сумі 1300 – 1900 грн за одну годину (40 % з яких отримувала особа жіночої статі та за вибором клієнта остання направлялась для надання вказаних послуг за місцем, яке вкаже клієнт або у спеціально облаштоване членами організованої групи приміщення за окрему плату, яка становила 250 грн», – йдеться у вироку суду.

Такий строк Галицький райсуд призначив і Станіславу Богуті, що був виконавцем. Їх визнали винними у вчиненні злочинів згідно з ч.3 ст. 303 ККУ (Сутенерство) та ч.2 ст. 302 ККУ (Створення або утримання місць розпусти).

До складу злочинної групи входило двоє організаторів, що у вересні 2014 року створили цю злочинну групу, до якої входило щонайменше семеро учасників, які виконували функції виконавців та адміністраторів. Щодо інших членів злочинної групи наразі ще немає рішення суддів.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2016 року поліція викрила мережу борделів у Львова та Харкові. Тоді правоохоронці затримали 110 жінок, що надавали платні інтимні послуги.