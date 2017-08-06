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Під час розпалювання вогнища мало не загинуло четверо людей

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На Львівщині розпалювання вогнища легкозаймистою речовиною мало не завершилося трагедією. Четверо осіб, двоє із яких двоє малолітні діти, були госпіталізовані із опіками до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України.

За даними відомства, в селі Олексичі Стрийського району в приватному господарстві під час розпалювання вогнища легкозаймистою сумішшю, стався спалах. Внаслідок чого отримали опіки 1-го ступеню 33-річний чоловік, 27-річна жінка та двоє малолітніх дітей двох та шести років. Всі потерпілі були госпіталізовані в 8 МКЛ м. Львова.

Причини та обставини події наразі встановлюються

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