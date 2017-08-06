Під час розпалювання вогнища мало не загинуло четверо людей

На Львівщині розпалювання вогнища легкозаймистою речовиною мало не завершилося трагедією. Четверо осіб, двоє із яких двоє малолітні діти, були госпіталізовані із опіками до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України.

За даними відомства, в селі Олексичі Стрийського району в приватному господарстві під час розпалювання вогнища легкозаймистою сумішшю, стався спалах. Внаслідок чого отримали опіки 1-го ступеню 33-річний чоловік, 27-річна жінка та двоє малолітніх дітей двох та шести років. Всі потерпілі були госпіталізовані в 8 МКЛ м. Львова.

Причини та обставини події наразі встановлюються