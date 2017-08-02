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На Сихові «Шевроле» збило 11-річного хлопчика

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На Сихові школяр потрапив під колеса автомобіля. Хлопчика з переломом ноги госпіталізовано в одну з дитячих лікарень міста. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 1 серпня о 12.06 на проспекті Червоної Калини у Львові.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Шевроле Круз», 63-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 11-річного школяра.

Внаслідок автопригоди хлопця госпіталізовано в одну з дитячих лікарень міста з діагнозом: «закритий перелом правої малогомілкової кістки в нижній третині без зміщення, забійне садно правої гомілки».

Автомобіль поміщено на арештмайданчик, призначено експертизи.

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