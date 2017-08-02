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Львів’янам просто неба дадуть лекцію про правильне харчування

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Завтра, 3 серпня, об 11.00 год. у парку ім. Івана Франка у Львові відбудеться безкоштовна інтерактивна лекція просто неба для всіх охочих щодо здорового і правильного харчування. Про нього розповідатиме засновник KORYSNO BOX Андрій Маковецький. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської мерії.

За словами організаторів, Вуличний університет від ФРІ – це безкоштовні інтерактивні лекції просто неба для всіх охочих на актуальні та цікаві теми. Основними цілями проекту є:

– популяризація неформальної освіти та альтернативного дозвілля;

– поширення ідеї цікавого, легкого та веселого навчання, доступного для кожного;

– об’єднання прогресивної молоді свого міста;

– інформування молоді про нові світові тенденції з перших вуст;

– передача не лише теоретичних знань, але й практичних навичок та життєвого досвіду спікерів.

Зареєструватися можна тут.

Контакти координаторів: Марія Фариняк, тел.: 0937498538, Настя Костюк, тел.: 0935309136.

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