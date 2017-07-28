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Двоє представників Львівщини стали переможцями кадетського ЧЄ з вільної боротьби

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Спортсмени Львівщини Оксана Чудик та Андрій Джелеп – переможці кадетського чемпіонату Європи з вільної боротьби. Про це Львівському порталу повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Львівської облдержадміністрації Оксана Вацеба.

За її словами, 27 липня 2017 року в столиці Боснії і Герцеґовини місті Сараєво завершився чемпіонат Європи з видів боротьби (вільна, жіноча, греко-римська) серед спортсменів вікової групи 15-17 років (кадети).

Одразу чотири медалі завоювали вихованці Львівської школи вільної боротьби, Оксана Чудик (65 кг, тренер О.Раковський) та Андрій Джелеп (54 кг, тренер В.Глібенко) – стали чемпіонами в своїх категоріях, а Данило Стасюк (85 кг, тренер Глібенко В.), Марія Томич (38 кг, тренер О.Раковський) – вибороли бронзові нагороди!

Варто зауважити, що всі спортсмени є вихованцями КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури».

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