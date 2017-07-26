З риштування новобудови у Львові зірвався чоловік

Учора, 26 липня, близько 10.30 год. у Львові на новобудові на вул. Зеленій,119 (Личаківський р-н.), з висоти 4-х метрів впав з риштування та отримав травми монтажник залізобетонних конструкцій, 36-річний житель с. Думичі Жовківського району. Про це інформують у Львівській міській раді.

Постраждалого з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забійною раною скроневої ділянки голови, двобічною переорбітальною гематомою, тупою травмою грудної клітини в стані середньої важкості госпіталізовано у 8-му міську клінічну лікарню.

Причини події з’ясовуються.