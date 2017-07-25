Спортсменка зі Львівщини виборола «золото» Чемпіонату Європи з кульової стрільби

У столиці Азербайджанської Республіки місті Баку триває чемпіонат Європи з кульової стрільби. Представниця Львівщини Леся Леськів, у складі жіночої збірної, виборола золото у вправі МГ-9. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Окрім заслуженої першості, скарбничка української збірної поповнилась і «срібною» нагородою у індивідуальних змаганнях.

Змагання в Баку триватимуть до 4 серпня. За нагороди чемпіонату Європи змагаються понад 930 спортсменів з 43 країн.

В програмі першості змагання з кульової та стендової стрільби серед спортсменів юнацької, юніорської та дорослої вікових категорій.

Зазначимо, в рамках турніру в Баку серед молоді відбудеться відбір на ІІІ літні Юнацькі Олімпійські ігри (ЮОІ), які з 6 по 18 жовтня 2018 року прийматиме Буенос-Айрес (Аргентина).

Фото: ЛОДА