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Патрульні затримали львів’янина з викраденими з авто речима

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Патрульні виявили підозрюваного у крадіжці з автомобіля. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Сьогодні вночі, 20 липня, екіпаж патрульної поліції отримав виклик на вулицю Льва Толстого, де невідома особа намагалася відкрити припаркований автомобіль. Заявник надав детальний опис чоловіка.

Патрульні прибули на місце та побачили неподалік особу, яка підходила під опис. Офіцери зупинили чоловіка, попросили його представитися та показати що він має при собі, адже є підозра у вчиненні ним злочину. Громадянин відкрив сумку, там були: два компакт-диски, вогнегасник, аптечка, знак аварійної зупинки, трос для буксирування, а також джойстик до ігрової приставки. Неподалік від місця зупинки патрульні помітили автомобіль ВАЗ з відкритим багажником. Крім цього, заявник надав інспекторам відео з камер спостереження, на якому видно, що вищезгаданий громадянин намагається відчинити припарковані транспортні засоби.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Справу розглядають слідчі Личаківського району.

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