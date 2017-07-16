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Синоптики обіцяють, що на Львівщину нарешті прийде справжнє літо

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За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України, сьогодні на території області мінлива хмарність. Місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вдень 18 – 23°С тепла. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Водночас за даними синоптиків сайту Gismeteo, на Львівщину починає повертатися справжнє літо. Вже до кінця тижня варто очікувати до 30°С тепла, а наприкінці місяця стане ще спекотніше. За попереднімі даними температура повітря має прогрітися до 35°С.

На початку серпня буде декілька освіжаючих днів, а після цього має припекти ще гарячіше.

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