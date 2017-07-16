Командувач Збройних сил Канади відвідав Львівську академію сухопутних військ

Командувач сухопутних військ Збройних сил Канади генерал-лейтенанта Пол Винник відвідав Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив керівник НАСВ імені Сагайдачного Павло Ткачук.

Окрім Пола Винника військовий виш також «ревізував» автор петиції на захист НАСВ імені Сагайдачного, народний депутат України Ігор Васюник.

«Сьогодні разом із народним депутатом України Ігорем Васюником вітали в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного командувача Сухопутних військ Збройних сил Канади генерал-лейтенанта Пола Винника», – повідомив Павло Ткачук.

В ході зустрічі обговорили хід виконання заходів з розвитку Навчального центру підготовки підрозділів Міжнародного центру миротворчості та безпеки, а також обмінялись думками стосовно підготовки військових фахівців.

«Подякував генерал-лейтенантові Полу Виннику за величезну підтримку, яку надають Збройні сили Канади Національній академії сухопутних військ та Міжнародному центру миротворчості та безпеки», – додав П. Ткачук.