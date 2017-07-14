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Управління капітального будівництва ЛОДА шукає фахівців

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Управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Насамперед управління потребує:

– заступника начальника управління – начальника відділу  технагляду і проектних робіт;

– головного спеціаліста відділу технагляду  і  проектних робіт;

– головного спеціаліста  економічно-договірного відділу;

– спеціаліста економічно-договірного відділу.

Посадові обов’язки, спеціальні вимоги та перелік документів, необхідних для участі в конкурсі на заміщення вакантних посад оприлюднені на сайті  Національного агентство України з питань державної служби.

Термін прийняття документів до 26 липня 2017 року.

Конкурс на заміщення вакантних посад відбудеться  28 липня 2017 року о 11:00 год, за адресою: м. Львів. вул. Чайковського,17, 3-й поверх, каб. 5.

Контактна особа: Казарян Ірина Миколаївна

Номер телефону для довідок: (032)2610955.

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