Управління капітального будівництва ЛОДА шукає фахівців

Управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Насамперед управління потребує:

– заступника начальника управління – начальника відділу технагляду і проектних робіт;

– головного спеціаліста відділу технагляду і проектних робіт;

– головного спеціаліста економічно-договірного відділу;

– спеціаліста економічно-договірного відділу.

Посадові обов’язки, спеціальні вимоги та перелік документів, необхідних для участі в конкурсі на заміщення вакантних посад оприлюднені на сайті Національного агентство України з питань державної служби.

Термін прийняття документів до 26 липня 2017 року.

Конкурс на заміщення вакантних посад відбудеться 28 липня 2017 року о 11:00 год, за адресою: м. Львів. вул. Чайковського,17, 3-й поверх, каб. 5.

Контактна особа: Казарян Ірина Миколаївна

Номер телефону для довідок: (032)2610955.