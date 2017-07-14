Управління капітального будівництва ЛОДА шукає фахівців

Управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Насамперед управління потребує:
– заступника начальника управління – начальника відділу технагляду і проектних робіт;
– головного спеціаліста відділу технагляду і проектних робіт;
– головного спеціаліста економічно-договірного відділу;
– спеціаліста економічно-договірного відділу.
Посадові обов’язки, спеціальні вимоги та перелік документів, необхідних для участі в конкурсі на заміщення вакантних посад оприлюднені на сайті Національного агентство України з питань державної служби.
Термін прийняття документів до 26 липня 2017 року.
Конкурс на заміщення вакантних посад відбудеться 28 липня 2017 року о 11:00 год, за адресою: м. Львів. вул. Чайковського,17, 3-й поверх, каб. 5.
Контактна особа: Казарян Ірина Миколаївна
Номер телефону для довідок: (032)2610955.