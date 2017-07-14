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Мешканців Львівщини запрошують на прощу до Зарваниці

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Упродовж двох днів, 15-16 липня, віряни Львівщини візьмуть участь у щорічній Всеукраїнській прощі до Марійського духовного центру у села  Зарваниця, Тернопільської області. В межах прощі відбудеться зустріч Предстоятеля УГКЦ з молоддю, а також духовно-мистецька програма. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Цьогоріч проща присвячена 150-річчю коронації Зарваницької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці та 125-річчю з дня народження Патріарха Йосифа Сліпого. Прочани молитимуться за мир та цілісність України.

Спільно з вірними до Всевишнього звернуться Глава УГКЦ Святослав, префект Конгрегації Східних Церков кардинал Леонардо Сандрі та Архиєпископ і Митрополит Іван Девчіч із Хорватії.

Детальнішу програму прощі модна переглянути тут.

Довідково

Марійський духовний центр у с. Зарваниця – найбільша святиня Української Греко-Католицької Церкви. За давнім переданням, Зарваницька святиня бере свій початок із чуда явлення Пресвятої Богородиці та її ікони монаху Києво-Печерської Лаври. Крім церкви Св. Трійці, де зберігається ікона Пресвятої Богородиці Зарваницької, на західній околиці села зведено величний собор Зарваницької Божої Матері, який може вмістити понад 1500 прочан, що його у Ювілейний 2000 рік освятив Глава УГКЦ Блаженніший Любомир Гузар. Собор має верхню і нижню церкви, а також кілька каплиць. Поряд із храмом розташована 75-метрова дзвіниця.

Фото: ЛОДА

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