ОСТАННІ НОВИНИ

Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку ЛОДА шукає фахівця

|

Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Насамперед департамент потребує: головного спеціаліста відділу транспорту, зв’язку та телекомунікацій управління транспорту та зв’язку департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку.

Кваліфікаційні вимоги:

– вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра;

– досвід роботи не обов’язковий;

– вільне володіння державною мовою.

Для участі в конкурсі слід подати такі документи:

– копію паспорта громадянина України;

– письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 250 березня 2016 року № 246),  до якої додається резюме у довільній формі. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою згідно з додатком 3 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 250 березня 2016 року № 246), про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

– письмову заяву, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

– копію (копії) документа (документів) про освіту;

– посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

– заповнену особову картку встановленого зразка з відповідними додатками;

– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Документи приймаються за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 455 до 18:00 год 26 липня 2017 року. Контактний тел: (032)299-93-67.

Конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу транспорту, зв’язку та телекомунікацій управління транспорту та зв’язку департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку обласної державної адміністрації відбудеться 28 липня о 10:00 год., м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 456.

Детальнішу інформацію можна дізнатися тут.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»
Олесь ТЯГАЙ, для Львівського порталу
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»

Час змінює нас і світ довкола. Ще вчора ми вважали прийнятним придбати житло у багатоквартирному житловому комплексі, а ...

Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок
Катерина РОДАК, Львівський портал
Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок

Коли на вулиці – середина літа, сонце припікає до 30 градусів, а тобі доводиться втискатися у забиті вагони приміських п...

Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича

Напевно чи не кожен, проїжджаючи вулицею Коперника у Львові, зачаровувався блакитною бароковою  дзвіницею колишньої Свят...

Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити
Андрій КОТЕНСЬКИЙ, Львівський портал
Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити

На Львівщині не працює 8 із 11 спиртзаводів, які колись були провідними джерелами наповнення місцевих бюджетів. Частину ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів