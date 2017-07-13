Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку ЛОДА шукає фахівця

Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Насамперед департамент потребує: головного спеціаліста відділу транспорту, зв’язку та телекомунікацій управління транспорту та зв’язку департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку.

Кваліфікаційні вимоги:

– вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра;

– досвід роботи не обов’язковий;

– вільне володіння державною мовою.

Для участі в конкурсі слід подати такі документи:

– копію паспорта громадянина України;

– письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 250 березня 2016 року № 246), до якої додається резюме у довільній формі. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою згідно з додатком 3 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 250 березня 2016 року № 246), про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

– письмову заяву, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

– копію (копії) документа (документів) про освіту;

– посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

– заповнену особову картку встановленого зразка з відповідними додатками;

– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Документи приймаються за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 455 до 18:00 год 26 липня 2017 року. Контактний тел: (032)299-93-67.

Конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу транспорту, зв’язку та телекомунікацій управління транспорту та зв’язку департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку обласної державної адміністрації відбудеться 28 липня о 10:00 год., м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 456.

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