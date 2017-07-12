Ryanair слід запропонувати залишитися у Львові, – Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний, що Ryanair треба запропонувати залишитися у Львові. Про це він написав на своїй Twitter-сторінці.

«Доцільно запропонувати, щоб Ryanair залишилися також у Львові працювати», – написав він.

І додав також про те, що наразі розробляють план розвитку аеропортів та авіації:

«Робимо Стратегію розвитку аеропортів і авіації. Орієнтовно – у вересні, але хотілось би пришвидшити. Лоукости – у центр та регіони».

Як повідомляв Львівський портал, 10 липня стало відомо, що авіакомпанія Ryanair йде з України через недотримання раніше досягнутої угоди із міністерством інфраструктури України.

Нагадаємо, Ryanair в жовтні мала почати літати зі Львовадо Кракова, Будапешта, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Ейндховена і Лондона.