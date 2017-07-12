Пасажиропотік Львівського аеропорту зріс на більш ніж 50%

За результатами діяльності ДП «МА «Львів» імені Данила Галицького» у червні 2017 р. авіаперевезеннями скористалися 115,7 тис. пасажирів, що на 52,8% більше, ніж аналогічного періоду минулого року (75,7 тис. пасажирів). На внутрішніх рейсах було перевезено 16,2 тис. пасажирів (14%), а на міжнародних – 99,5 тис. пасажирів (86%). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі аеропорту.

Найпопулярнішими напрямками за пасажиропотоком стали Анталія, Стамбул (SAW, IST), Бориспіль, Варшава, Відень.

Найбільшу кількість пасажирів у червні 2017 р. було перевезено авіакомпаніями МАУ, Роза Вітрів, LOT Polish Airlines, Азур Ейр Україна та Pegasus Airlines. Найбільше рейсів було здійснено наступними авіакомпаніями: МАУ, LOT Polish Airlines, Роза Вітрів, Austrian Airlines і Lufthansa.