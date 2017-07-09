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Як на Львівщині відзначають День рибалки

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Сьогодні, 9 липня, у Золочеві районна організація Українського товариства мисливців та рибалок організувала урочистості з нагоди Дня рибалки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

До святкування долучились представники влади і громадських організацій, меценати, а також усі охочі – загалом майже 150 осіб.

У межах відзначення професійного свята рибалок на озері Шевченка у Золочеві відбулись змагання із риболовлі та стрільби для дорослих та дітей. Переможців нагородили грамотами та призами.

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