Як на Львівщині відзначають День рибалки

Сьогодні, 9 липня, у Золочеві районна організація Українського товариства мисливців та рибалок організувала урочистості з нагоди Дня рибалки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

До святкування долучились представники влади і громадських організацій, меценати, а також усі охочі – загалом майже 150 осіб.

У межах відзначення професійного свята рибалок на озері Шевченка у Золочеві відбулись змагання із риболовлі та стрільби для дорослих та дітей. Переможців нагородили грамотами та призами.