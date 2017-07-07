Порошенко призначив главу місії України при НАТО

Перший заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко призначений главою місії України при НАТО Про це повідомляє офіційний сайт президента, пише Еспресо.

“Призначити Пристайка Вадима Володимировича Главою місії України при НАТО”, – йдеться в тексті указу.

Як відомо, 29 травня 2015 року президент України Петро Порошенко звільнив Ігоря Долгова з посади голови Місії при НАТО, яку він обіймав з червня 2010 року, у зв’язку з його призначенням заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Після цього в.о. глави Місії України при НАТО став Єгор Божок.