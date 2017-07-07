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Порошенко призначив главу місії України при НАТО

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Перший заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко призначений главою місії України при НАТО Про це повідомляє офіційний сайт президента, пише Еспресо.

“Призначити Пристайка Вадима Володимировича Главою місії України при НАТО”, – йдеться в тексті указу.

Як відомо, 29 травня 2015 року президент України Петро Порошенко звільнив Ігоря Долгова з посади голови Місії при НАТО, яку він обіймав з червня 2010 року, у зв’язку з його призначенням заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Після цього в.о. глави Місії України при НАТО став Єгор Божок.

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