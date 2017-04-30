У Львові біля стадіону СКА сталась масова бійка

Сьогодні, 30 квітня, на вулиці Клепарівській сталась масова бійка між футбольними фанатами. Про це пишуть активісти «Варти-1» на сторінці спільноти у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

«Сьогодні о 15:10 на вулиці Клепарівській 28(біля стадіону СКА) затримано нібито фанатів з Теребовлі та «Автономний опір», між якими відбулася масова бійка. Поліція затримала всіх до вияснення причин», – йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби ГУНП у Львівській області, на місце події негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, працівники Шевченківського відділу поліції, а також начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа. Правоохоронці припинили бійку та затримали більше тридцяти учасників конфлікту. У них вилучено заборонені предмети.

Зараз поліцейські встановлюють особи затриманих та обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Проводяться слідчі дії.

Фото: Варта-1, поліція