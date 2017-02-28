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Львівські патрульні вручать малюкам світловідбивачі для одягу

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Небайдужі громадяни зібрали кошти та купили світловідбиваючі елементи, щоби патрульні передали їх дітям. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Так, до управління патрульної поліції завітали небайдужі громадяни, які зібрали гроші усім трудовим колективом і закупили 1000 флікерів та передали їх патрульним.

Як наголошують у повідомленні, флікери – це маленькі «рятівники» життя. Вони бувають різних розмірів та видів.

Підприємці принесли браслети, які відбивають світло в темряві та допомагають побачити пішохода в нічний час.

Патрульні, в рамках співпраці з Львівськими школами проведуть навчання для дітей по безпеці дорожнього руху та роздадуть кожному флікери.

«Для попередження дитячого травматизму на дорогах, радимо батькам подбати про безпеку дитини та придбати світловідбиваючі флікери, які кріпляться на портфель, сумку чи одяг, що дає можливість водію транспортного засобу заздалегідь побачити дитину на дорозі та знизити швидкість. У таких країнах, як Великобританія, Фінляндія, Естонія, використання флікерів є обов’язковим згідно з їхніми ПДР. Дякуємо небайдужим громадянам за свідому позицію!», – наголошують у патрульній поліції.

 

Фото: патрульна поліція

 

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