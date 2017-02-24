ОСТАННІ НОВИНИ

У неділю поляки та українці спільно вшанують загиблих у Гуті Пеняцькій

|

У неділю, 26 лютого, у Гуті Пеняцькій, біля Меморіалу жертвам цивільного населення загиблих під час Другої світової війни у 1944 році, відбудуться скорботні заходи. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА.

У заходах візьмуть участь: керівництво Львівської області та Бродівського р-ну, члени товариств «Гута Пеняцька», представники польської громади Львівщини, гості з Республіки Польща та мешканці навколишніх населених пунктів.

Початок скорботних заходів о 12:00 год. У межах заходів також запланували проведення екуменічної панахиди, громадське віче та покладання квітів.

Фото: ЛОДА

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Екопарк по-червоноградськи
Екопарк по-червоноградськи

У Червонограді на місці недобудованої поліклініки по вулиці Івасюка, 2б в районі Левада виросте сучасний дев’ятиповерхов...

Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів
Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів

Ця історія насправді має чималі шанси стати не лише аферою року, а ще й посадити за грати добру частину керівного складу...

На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля

Для забезпечення потреб теплових електростанцій ДТЕК Енерго у минулому році закупив 622 тис тонн вугілля у шахт Львівськ...

Якісне таксі замовляли? UBER вже скоро у Львові!
Львівський портал
Якісне таксі замовляли? UBER вже скоро у Львові!

Ринок таксі у Львові останнім часом не тішить клієнта  ані якістю надання послуг, ані технічним станом більшості автомоб...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн