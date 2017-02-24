У неділю поляки та українці спільно вшанують загиблих у Гуті Пеняцькій

У неділю, 26 лютого, у Гуті Пеняцькій, біля Меморіалу жертвам цивільного населення загиблих під час Другої світової війни у 1944 році, відбудуться скорботні заходи. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА.

У заходах візьмуть участь: керівництво Львівської області та Бродівського р-ну, члени товариств «Гута Пеняцька», представники польської громади Львівщини, гості з Республіки Польща та мешканці навколишніх населених пунктів.

Початок скорботних заходів о 12:00 год. У межах заходів також запланували проведення екуменічної панахиди, громадське віче та покладання квітів.

Фото: ЛОДА