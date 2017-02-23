Гончаренко: «Моє викрадення – це спецоперація»

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів подробиці спецоперації з інсценуванням свого викрадення. Про це він повідомив у коментарі журналістам «Української правди».

Гончаренко зазначив, що правоохоронці заздалегідь попередили його про те, що сепаратистська група готується його викрасти.

“Це була спецоперація. Сьогодні зранку було інсценовано моє викрадення. Вже багато тижнів ведеться спецоперація щодо сепаратистської, терористичної групи, яка діє в Одесі і планувала нанесення мені тяжких тілесних ушкоджень”, – заявив Гончаренко.

Нардеп пояснив, що саме тому він виїхав із Києва в Одесу пізно вночі, щоб зранку з’явитися в Одесі, щоб люди знали, що він у місті.

Гончаренко розповів, що вранці він був “викрадений” співробітниками СБУ, далі вони надіслали замовникам відповідні повідомлення, що “об’єкт, товар викрадений, можна переходити до наступної частини плану – розправи. І ті, хто мав здійснювати розправу виїхали на місце, яке вони їм призначили”.

“Потім замовники і організатори виїхали безпосередньо на місце для розправи наді мною. У них вилучена кислота, засоби для тортур тощо”, – сказав нардеп.

“Там вже мене не було. Там були виключно співробітники СБУ і прокуратури, там вони (організатори – УП) були затримані. Наразі ще тривають обшуки тривають, є й інші місця” – сказав Гончаренко. При цьому він зауважив, що не знає, у кого саме проводяться обшуки.

Спецоперацію проводила СБУ під процесуальним наглядом прокуратури Одеської області.

Гончаренко зазначив, що знає ім’я одного з них. “Це – Олександр Кушнарьов. Я з ним не знайомий. Він – депутат від Опозиційного блоку Лиманської районної ради. Його син Геннадій Кушнарьов був одним із учасників Антимайдану і загинув у Будинку профспілок 2 травня 2014 року. Особисто він мав мотив помсти”, – сказав Гончаренко.

Він зазначив, що це вже третій випадок, коли йому погрожують викраденням чи вбивством. “Перший замах було здійснено у 2015 році, коли “Одеська народна республіка” готувала моє вбивство, кілька місяців силовики казали мені, що робити. Зараз вони в суді. Кілька з них вже отримали вироки, а ті, хто мав виконати вбивство – ще в суді”, – сказав Гончаренко. Перший раз, за його словами, був у 2014 році, коли дві людини отримали замовлення на його вбивство.

Як відомо, у четвер стало відомо про викрадення заступника глави парламентської фракції «Блоку Петра Порошенка» народного депутата Олексія Гончаренка.