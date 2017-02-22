Завтра для автомобілів закриють вулицю Станційну

Завтра, 23 лютого, рух транспортних засобів на вул. Станційній буде перекрито. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, завтра, 23 лютого, з 08.00 год і до 22.00 год буде перекрито рух для транспортних засобів на вул. Станційній (на ділянці від вул. Городоцької до товарної станції «Скнилів»).

Перекриття руху транспортних засобів на вул. Станційній (на ділянці від вул. Городоцької до товарної станції «Скнилів»), зумовлене ремонтними роботами по улаштуванню переходів трубопроводом безнапірної каналізації через вул. Станційну.

Роботи виконуватиме ПАТ «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1».