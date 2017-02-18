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У Львові патрульні знайшли жінку-водія, яка вчинила ДТП і втекла з місця події

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Патрульні знайшли жінку – водія, яка вчинила ДТП і втекла з місця події. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Вчора близько 18 години на автозаправній станції, яка на проспекті Червоної Калини сталася дорожньо-транспортна пригода, один із учасників, якої втік з місця події.

Водій Daewoo Lanos заїхав заправити свій автомобіль і невідомий транспортний засіб пошкодив його авто. На камерах спостереження патрульні побачили, що автомобіль Skoda Fabia рухався заднім ходом і в’їхав в раніше згаданий автомобіль.

Інспектори встановили номерні знаки і з’ясували, що 33-річна водій мешканка Яворівського району є власником цього автомобіля. За словами працівників заправної станції саме ця особа І була за кермом. Патрульні встановили фактичну адресу проживання, а саме на вулиці Мушака і там виявили автомобіль із пошкодженнями характерними для ДТП. Інспектори знайшли громадянку і на неї оформили протоколи за скоєну ДТП, за втечу з місця аварії та винесли постанову за відсутність усіх необхідних документів для керування транспортними засобами.

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