У Львові затримали чоловіка з підробленим посвідченням учасника бойових дій

Львівські патрульні знайшли у чоловіка посвідчення з ознаками підробки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Уночі, на проспекті В’ячеслава Чорновола, патрульні помітили двох підозрілих чоловіків, які різко змінили напрямок руху, як тільки помітили поліцейський автомобіль. Інспектори зупинили невідомих. Під час поверхневої перевірки, в одного з них знайшли пляшку горілки, таблетки, ніж та посвідчення учасника бойових дій.

Патрульні помітили деякі невідповідності у даному документі та вирішили викликати на місце події слідчо-оперативну групу, яка теж підтвердила, що документ має очевидні ознаки підробки.

Слідчий вилучив посвідчення для проведення експертизи. У разі підтвердження даної інформації, 51-річному чоловіку загрожує кримінальна відповідальність.