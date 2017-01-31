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В Україні різко здорожчали бензин та інші види палива

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З 30 до 31 січня в мережах найбільших операторів АЗС ОККО і WOG серйозно виросли роздрібні ціни на всі види палива. Про це повідомляють Українські новини з посиланням на OilNews.

Ціни на бензин і дизпаливо в заправних мережах ОККО і WOG виросли на 50 коп/л, – до 25,99 грн за літр А-92; 26,99 грн/л (А-95); 27,99 грн/л (А-95 +) і 23,99 грн/л (дизпаливо).

Також вартість бензинів на 50 коп/л виросла в мережі “Азовнефтепродукт плюс”. На 10-35 коп./л подорожчало паливо в мережах “Фактор”, “Катрал” і “Татнефть”.

Таким чином виросли і середні роздрібні ціни. Бензини А-92 (23,65 грн/л) і А-95 (24,40 грн/л) зросли на 12 коп/л. На 13 коп/л подорожчали преміальні марки “п’ятого” (25,40 грн/л). Вартість ДТ виросла на 12 коп/л., до 21,01.

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