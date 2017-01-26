Зруйнований пам’ятник загиблим полякам на Львівщині хочуть відновити до 28 лютого

Із польською стороною проведено телефонну розмову щодо відновлення меморіалу загиблим полякам у Гуті Пеняцькій на Львівщині до 28 лютого. Про це сьогодні, 26 січня, на прес-конференції повідомив відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті Святослав Шеремета, передає кореспондент Львівського порталу.

«Ми вже провели телефонні розмови з нашими польськими партнерами і ставили питання про можливість відновлення пам’ятника до 28 лютого. Це був би найкращий варіант, але з телефонної розмови знаю, що там є певні технічні складнощі…

Я б дуже хотів, щоб 28 лютого, коли буде чергове вшанування жертв, ми разом могли стати біля вже відновленого пам’ятника», – зазначив він.

І додав, що хотілося б, що б і у Польщі почали відновлювати українські пам’ятники, понищені вандалами.

Додамо, що за останні три роки у Польщі осквернили 14 пам’ятників воїнам УПА, але протягом цього часу жоден з них так і не було відновлено.

Нагадаємо, у селі Гута Пеняцька Бродівського району Львівщини невідомі на Різдвяні свята пошкодили пам’ятник з прізвищами поляків, вбитих у 1944 році поліцейським підрозділом дивізії СС “Галичина”, яка складалася з українців, обмалювавши його синьо-жовтою і червоно-чорною фарбою.

Зловмисникам, що познущались над пам’ятником, «світить» до 8 років тюрми.

Також раніше Львівський портал повідомляв, що посол України в Польщі гостро засудив провокацію з польськими могилами на Львівщині. Також з цього приводу висловилося Об’єднання українців у Польщі.