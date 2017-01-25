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Волонтери подарували курсантам сучасні медичні манекени

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Завдяки львівським волонтерам вихованці Національної академії сухопутних військ опановуватимуть навики з тактичної медицини за допомогою сучасних медичних манекенів.  Про це Львівському порталу повідомили у Медіа-групі Національної академії СВ.

Обладнання, яке допоможе майбутнім офіцерам більш ефективно вивчити особливості надання першої медичної допомоги в бойових умовах, до військового вишу передали активісти та волонтери Громадського формування «Народна самооборона Львівщини».

Завітавши до стін навчального закладу, небайдужі львів’яни підготували для офіцерів та курсантів унікальну театралізовану виставу – Різдвяний вертеп, де окрім традиційних персонажів, грають «президент Росії Путін», «п’яні проросійські найманці терористичних «ЛДНР»», символічні представники Європи, США й Туреччини, а також «сучасний український воїн». Останній, до слова, в кульмінаційний момент вертепу карає «злобного карлика» за його злочини проти України, і, навіть, «Смерть» осуджує вчинки російської влади та не віднімає життя в українських захисників, а встає на їхній захист та забирає зі собою самого кремлівського тирана.

До речі, цей непересічний Різдвяний вертеп, акторами якого є самі волонтери, також тричі виступав для українських воїнів в зоні проведення АТО.

Отримавши бурхливі оплески за свій виступ, волонтери передали Національній академії сухопутних військ сучасні медичні манекени та інше обладнання, яке призначене для проведення занять з тактичної  медицини.

За словами керівника Центру забезпечення військових ГО «Народна самооборона Львівщини» Ірини Яремко, це обладнання передав волонтеру організації Оксані Клим професор Гарвардського університету доктор Генадій Фузайлов, який відомий тим, що допомагає лікувати українських дітей у кращих клініках США.

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