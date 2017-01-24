Львів’янам нагадують: у чергу на отримання паспорту можна записатись онлайн

Електронною чергою для оформлення паспортів наразі вже скористалися понад 185 тисяч українців. Запис до підрозділів Державної міграційної служби через електронну чергу доступний у Києві, Одесі, Дніпрі. А відтепер – і у Львові. Про це йдеться на Урядовому порталі.

Нагадаємо, що електронна черга у обслуговування громадян запроваджена у Державній міграційній службі України у 2016 році. Скориставшись нею, можна записатися на зручний час для отримання послуги з оформлення паспорта-картки чи закордонного паспорта. Окрім попереднього запису на сайті Державної міграційної служби України та в терміналах у підрозділах ДМС, громадяни можуть записатися у поточну чергу «сьогодні на сьогодні».

Крім електронної черги львів’яни можуть скористатися ще одним нововведенням. Адже днями у Львові, як і у місті Маріуполі на Донеччині, оформлення паспортів для виїзду за кордон та паспортів-карток розпочали центри надання адміністративних послуг.

Державна міграційна служба України всіляко сприяє центрам надання адмінпослуг у запуску оформлення паспортів, оскільки це збільшує кількість місць, у яких можна оформити документи, а відтак зменшує черги та корупційні ризики.