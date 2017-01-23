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Львівські патрульні знайшли 11-річну школярку, яку розшукували батьки

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У Львові патрульні знайшли неповнолітню, яку розшукували рідні півдня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

До патрульних в центральній частині Львова підійшов чоловік орієнтовно о 2 годині ночі і повідомив, що бачив на площі Міцкевича дівчинку. Попередні описи дівчинки збігалися з розшукуваною 11-річною львів‘янкою. Дівчина вийшла з дому 22 січня о 14:30 і не повернулася. Мобільного телефону у неї не було. Інспектори одразу відреагували і оглянули саму площу та прилеглі вулиці, опитали перехожих та оглянули усі заклади, які працювали станом на ту годину.

Патрульні продовжили пошуки і помітили, що за колоною банку на площі Міцкевича щось сховане. Коли підійшли ближче побачили, що це спить малолітня дівчина. Дівчинка не реагувала на звернення і сиділа на плитці. Патрульні спробували її підняти, дівчина перелякалася і скочила на ноги. Інспектори звернулися до неї за іменем, повідомили, що з поліції і давно шукають. Сказали, що завезуть її до батьків. Вона зраділа і сіла в автомобіль грітися.

Патрульні зв‘язалися з батьками, які від щастя, що донька знайшлася почали плакати. Дівчина не хотіла нічого пояснювати, чому не повернулася додому. Її завезли у Франківський відділ поліції, де передали батькам.

Фото: патрульна поліція Львова

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