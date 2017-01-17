Порошенко надіється, що Трамп буде підтримувати Україну

Президент України Петро Порошенко спростував чутки, що президентство Дональда Трампа зашкодить підтримці України з боку США. Про це повідомляє УП з посиланням на Bloomberg.

В інтерв’ю Порошенко заявив, що Україна користувалася “дуже сильною двосторонньою підтримкою” США в останні роки. Порошенко висловив упевненість, що нова адміністрація Трампа також буде надавати таку підтримку.

Порошенко розповів, що він був одним із перших світових лідерів, кому Трамп зателефонував після перемоги на виборах у листопаді 2016-го.

“Ми домовилися про дату мого візиту до Вашингтона одразу після інавгурації і порядок денний наших переговорів буде досить великий”, – зазначив він.

Порошенко також повідомив, що у 2016-му Україна виконала все, що передбачено у меморандумі з Міжнародним валютним фондом. Тому Порошенко вважає, що Україна повинна отримати наступний транш МВФ у наступні кілька тижнів.

Фото: uapress.info