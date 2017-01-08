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У львівській мерії кажуть, що сьогодні ситуація з транспортом краща, ніж вчора

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Як повідомили в управлінні транспорту ЛМР, ситуація з випуском на маршрути автобусів значно краща, ніж вчора, однак ще багато автобусів призупинили роботу через технічні причини – дизель не витримує температурних режимів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

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«Випуск автобусів на маршрути сьогодні кращий, ніж вчора, але ще багато машин з технічних причин не працює», – В. Щир

Відтак, станом на 10.00 год на маршрутах курсувало 27 автобусів «Міра і К», по «Успіх БМ» – курсувало 50 машин, по «Фіакр» – курсувало 40, по АТП 14630 – курсувало 37 автобусів, по АТП №1 – курсувало 52 автобуси.

За даними диспетчерської служби ЛКП «Львівелектротранс», станом на 10.00 год ранку в місті працювало 62 трамваї та 41 тролейбус.

Нагадаємо, що сьогодні зранку у Львові на рейси не виїхало 413 автобусів.

Фото: Львівська газета

 

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