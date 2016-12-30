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Львів’янам нагадують, що в новорічну ніч містом курсуватимуть трамваї

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У новорічну (із 31 грудня на 1 січня) і різдвяну (із 6 на 7 січня) ночі у Львові курсуватимуть нічні трамвайні маршрути. Нічні трамваї курсуватимуть трьома маршрутами: 3Н – від площі Соборної до Аквапарку, 6Н – із Головного вокзалу до вулиці Липинського та 8Н – від площі Соборної до кінотеатру ім. Довженка. Про повідомив директор ЛКП «Львівелектротранс» Михайло Сидорович, передає Львівський портал з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

трамвай

«Нічні трамваї курсуватимуть із інтервалом біля 30 хвилин, – розповів в.о. начальника служби диспетчеризації та організації руху Володимир Забавський. – Ми уже розробили розклади руху цих трамваїв і розповсюдимо їх через ЗМІ, щоб люди знали, коли відправлятимуться ці трамваї».

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