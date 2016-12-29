Вже через 2-3 роки в Україні можуть з'явитися перші платні дороги, - Омелян

Міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів про те, коли в Україні зможуть з’явитися перші платні дороги. Про це він повідомив у інтерв’ю «Цензор.нет».

На питання про те, коли може бути побудована перша платна дорога, міністр відповів: «Ви знаєте, я би не поспішав. Платна дорога буде залежати від: а) професійного законодавства прийнятого; б) проведення відповідної роботи з інвестором; в) інвестора, який вже каже: “Так, я хочу на український ринок, оцінюю реальну ситуацію цієї дороги”. У нас проведено переговори з двома компаніями західними, які теоретично готові спробувати, як воно піде в Україні – взяти невеликі відрізки, декілька десятків кілометрів для того, щоб просто мати експеримент. Я думаю, що наступного року ми почнемо з ними цю роботу. Але знову ж таки, ми повинні чітко розуміти, якщо цього року ми ведемо перемовини, інвестори почнуть будувати у кращому випадку через рік, а дорога буде через два-три роки».

Фото: firtka.if.ua