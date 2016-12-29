Львівські патрульні обрали собі 30 помічників серед школярів

Патрульні обрали собі помічників серед школярів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульна поліція Львова.

30 учнів з 10 львівських шкіл пройшли перший етап у відборі на «Помічника поліцейського». Школярі заповняли анкети та писали соціальні проекти, які б вони хотіли втілити разом з поліцейськими.

Напередодні нового року шкільні офіцери поліції підбили підсумки і обрали з 80 проектів найкращі. Дітям вручили солодощі та корисні подарунки: правила дорожнього руху та світловідбиваючі елементи, які вони зможуть закріпити собі на одяг.

Інспектори патрульної поліції залучатимуть дітей до спільних заходів, відвідуватимуть з ними лікарні, сиротинці та будинки для літніх людей. Вони братимуть участь у спортивних заходах та майстер-класах, представлятимуть патрульних у своїх навчальних закладах.

«У своїх проектах діти зазначали, що хочуть відвідувати разом з нами дитячі будинки і дарувати увагу тим хто потребує. Також школярі вказали своє бачення організації дорожнього руху у місті Львові. Дехто із учнів хоче пройти майстер-клас з прийомів самозахисту. Школярі дуже активні і ми бачимо, що у їхніх очах є «вогник». Вони хочуть усе втілити. Виховання свідомого підростаючого покоління це є одним із пріоритетних завдань патрульної поліції», – зазначила координатор шкільних офіцерів поліції Марта Збишко.

Найактивніші помічники пройдуть у другий етап і отримають свою форму : футболку, кепку та жетон помічника поліцейського.

Фото: патрульна поліція Львова