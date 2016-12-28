Військовослуцжбовці навчального центру в Старичах переселяються до нових казарм

В 184-ому Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у селі Старичі на Львівщині, відбулася презентація масштабного проекту з нарощування казармено-житлового фонду. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної академії сухопутних військ.

Під час брифінгу для представників регіональних засобів масової інформації представники Центру та начальник Яворівської КЕЧ району поінформували присутніх про першочергові заходи, етапи виконання робіт та перспективні напрямки.

За словами заступника начальника Центру по роботі з особовим складом підполковника Володимира Безбородова, керівництво Академії ініціювало втілення ідеї щодо відновлення казарм ще до початку АТо на сході держави.

« З початком підготовки у нашому Центрі військових спеціалістів за багатьма спеціальностями відразу ж постала проблема з розміщенням особового складу, зокрема викладачів, інструкторів, обслуговуючого персоналу й, звісно, самих курсантів. Спершу нас виручали наметові містечка, однак з часом ми зрозуміли, що для успішного навчання необхідно створити належні побутові умови. Саме тому ми поставили собі за мету амбітне завдання — якомога швидше переселити людей до стаціонарних казарм», — наголосив офіцер.

Також він розповів та продемонстрував журналістам будівлю, що десять років стояла на «консервації».

«Щоб привести тут все до ладу, оборонному відомству довелося вкласти майже 12,5 мільйонів гривень та найняти підрядну організацію. Як бачите, ці кошти витрачені недарма — повністю замінені покрівля, вікна, усі комунікації, проведено капітальний ремонт приміщень всередині, а також відновлено фасад. Тут передбачено облаштування кімнат для командирського складу, класи підготовки, шістнадцяти кімнат особистої гігієни тощо. Загалом, ми сподіваємось, що тут доволі комфортно розмістяться близько восьмиста військовослужбовців Центру, які забезпечують навчальний процес», — зазначив підполковник Володимир Безбородов.

Цього ж дня журналістам було представлено ще один цікавий варіант вирішення житлової проблеми військовослужбовців — збірно-щитову казарму кубрикового типу.

За словами начальника Яворівської КЕЧ району підполковника Федіра Савицького, це перша за 25 років казарма в Збройних Силах України, яку були зведено коштом оборонного відомства, без залучення зовнішнього фінансування та волонтерів. А до кінця року планується запустити в експлуатацію ще одну таку казарму. Ця споруда, до слова, фактично відповідає стандартам проживання військовослужбовців армій країн НАТО. В цих будівлях проживатимуть військовослужбовці перемінного складу, які приїжджатимуть на навчання. До слова, всередині є все необхідне для повноцінного відпочинку курсантів після важкого та насиченого дня.

Варто додати, що на інших ділянках 184-го Навчального центру вже розпочалось та активно триває зведення ще кількох споруд казармено-житлового фонду.

« Наступного року буде зведено ще одну чотириповерхову казарму. Окрім того, до завершення опалювального сезону плануємо ввести в експлуатацію ще декілька об’єктів, що зараз зводяться на нашій території. Таким чином, у 2017-ому ми плануємо суттєво наростити наш казармено-житловий фонд», — пояснив заступник начальника Центру — начальник тилу підполковник Сергій Кожухівський.

Щодо наметових містечок, де також побували журналісти, то, за словами підполковника Сергія Кожухівського, намети залишиться лише у якості елементу польового вишколу українських воїнів.

Фото: Академія сухопутних військ