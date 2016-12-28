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Львівська ОДА шукає нового начальника управління туризму та курортів

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Львівська обласна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника управління туризму та курортів, передає Львівський портал.

робота

Серед кваліфікаційних вимог – вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра; досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, чи досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Для участі у конкурсі слід подати такі документи:

– копію паспорта громадянина України;

– письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додати резюме у довільній формі;

– письмову заяву, в якій кандидат повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

– копію (копії) документа (документів) про освіту;

– заповнену особову картку встановленого зразка;

– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Згадані документи необхідно подавати за адресою: вул. Винниченка, 18, каб. 221 до 17:00 год 20 січня 2017 року.

Контактна особа: Ірина Орестівна Гаврилюк, тел: 2 999 112, e-mail: i.havrylyuk@loda.gov.ua

Конкурс на заміщення вакантної посади начальника управління туризму та курортів ЛОДА відбудеться 25 січня 2017 року о 10:00 год за адресою: вул. Винниченка, 18, каб. 257.

Детальніше із умовами конкурсу можна ознайомитись на сайті Національного агентства України з питань державної служби.

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