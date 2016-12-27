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За два тижні у Львові патрульні викрили майже 70 закладів з гральними автоматами

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Патрульні за два тижні виявили майже 70 закладів із незаконним гральним бізнесом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

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Починаючи з 11 грудня патрульні Львова провели заходи з протидії незаконного грального бізнесу. Інспектори патрульної поліції виявили 68 закладів де функціонували незаконні ігрові апарати.

Повідомлення про роботу таких закладів надавали або ж самі гравці, або свідомі громадяни. Зазвичай, такі установи були зачинені, попри те, що графік роботи вказаний на дверях цілодобовий. Інформацію про ці заклади патрульні передали слідчим районних відділів поліції .

Найбільше таких закладів у Франківському, Шевченківському та Галицькому районах. Нагадуємо, гральний бізнес в Україні заборонений законом. Можливе покарання за рішенням суду за таке порушення – штраф 8000 мінімальних зарплат з конфіскацією обладнання, а дохід від такої діяльності перераховується у Державний бюджет України.

Фото: патрульна поліція Львова

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