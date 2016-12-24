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У Тунісі заарештували племінника «берлінського террориста», що вбив 12 осіб

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У суботу, 24 грудня, у Тунісі заарештували племінника «берлінського террориста» Аніса Амрі, а також ще двох людей. Про це повідомляє ВВС з посиланням на повідомлення офіційних представників влади Тунісу, передає Львівський портал.

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Нагадаємо, 19 грудня у Берліні водій фури в’їхав у натовп на різдвяному ярмарку. Кількість жертв становить 12 осіб. Поліція повідомила, що затримала ймовірного злочинця і допитала вночі. Однак пізніше виявилося, що в руках у правоохоронців – несправжній терорист: слідчі обстежили затриманого пакистанця і не виявили на ньому та його одязі жодних слідів присутності у вантажівці.

Пізніше, 23 грудня, італійська поліція в передмісті Мілана помітила чоловіка східної зовнішності й попросила представити документи. Однак, чоловік дістав пістолет. Поліція змушена була стріляти у відповідь. Як виявилося згодом, у ході перестрілки правоохоронці ліквідували головного підозрюваного в берлінській атаці, тунісця Аніса Амрі.

Зазначимо, у теракті в Берліні загинув один українець. Прізвища те персональні дані загиблого українця не озвучують на прохання рідних.

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