«Галичанка» готується до останніх офіційних матчів в цьому році

У п’ятницю та суботу, 23 та 24 грудня, львівська гандбольна «Галичанка» зіграє останні офіційні матчі у році, що минає. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГК «Галичанка».

Суперником діючих чемпіонок України буде київський «Спартак». Перший матч між командами розпочнеться о 17:30, а повторний – о 13:00.

Перший матч команди зіграють у Броварах (зал БВУФК), а повторний – у Києві у залі Київського спортивного ліцею-інтернату.

Київський «Спартак» – передостання команда турнірної таблиці, а відтак «Галичанка» буде беззаперечним фаворитом поєдинку.

«Галичанка» – єдина команда з жіночої Суперліги, яка не втрачала очки у національному чемпіонаті.