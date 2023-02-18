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Винищувачі Typhoon Україна зможе отримати лише після війни, – Міноборони Британії

Наталя Дуляба

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україна зможе отримати сучасні винищувачі Typhoon лише після закінчення війни. Про це він сказав в інтерв’ю Spiegel, пише Європейська правда.

За словами Воллеса, швидких поставок винищувачів не буде.

«Принаймні, не на цьому етапі війни, і я впевнений, що не буде навіть через шість місяців. Пройде досить багато часу, перш ніж хтось поставить винищувачі в Україну, давайте будемо чесними щодо цього. Сучасні літаки такі як Eurofighter, який ми у Великій Британії називаємо Typhoon, будуть поставлені в Україну лише після війни», – зауважив він.

Бен Воллес пояснив, що таким є консенсус серед західних партнерів.

«Тим не менш, будучи в принципі готовими зробити цей крок у певний момент, ми сигналізуємо про нашу рішучість допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно», – наголосив глава Міноборони Британії.

Міністр нагадав, що підготовка пілотів займає досить багато часу.

«Тому краще почати вже зараз. Ми всі не знаємо, як ця війна буде продовжуватися, чи триватиме вона ще рік або два. Починаючи підготовку винищувачів, ми готуємо себе до всього непередбачуваного, з іншого боку, ми нічого не втрачаємо», – зазначив Воллес.

«Якщо в якийсь момент ми вирішимо дійсно відправити винищувачі, ми будемо готові. На відміну від бойових танків, з винищувачами не буде затримок після прийняття політичного рішення», – пояснив він.

Як повідомляв Львівський портал, Польща готова передати Україні F-16, але у координації з НАТО. Крім того, ця країна розглядає можливість передачі ЗСУ своїх винищувачів МіГ-29.

У США наразі відкидають можливість передачі Україні F-16. А Франція навпаки каже, що не виключає поставки винищувачів Україні, але не уточняє, яких саме.

Надати українським військовим сучасні винищувачі закликала президентка Європарламенту Роберта Метсола, а потім і сам Європейський парламент ухвалив відповідну резолюцію.

Зі свого боку компанія-виробник F-16 заявила, що надасть винищувачі тим країнам, які віддадуть свої літаки Україні.

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