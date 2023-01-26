Виробник F-16 постачатиме винищувачі країнам, які передадуть свої літаки Україні

Компанія-виробник американських винищувачів F-16 заявила про готовність постачати літаки європейським країнам, які реекспортуватимуть свої в Україну. Про це пише Українська правда.

Так, операційний директор найбільшого американського оборонного підрядника Lockheed Martin Френк Сент-Джон зазначив, що наразі є багато розмов про наміри країн постачати американські винищувачі в Україну для захисту повітряного простору.

«Lockheed Martin збирається нарощувати виробництво літаків F-16 у Грінвіллі (Південна Кароліна), щоб досягти того рівня, коли ми зможемо досить ефективно підтримувати будь-які країни, які вирішать здійснити передачу літаків третім сторонам, щоб допомогти у вирішенні поточного конфлікту», – наголосив Сент-Джон.

Також зазначається, що у Білому домі відхилили прохання України про передачу винищувачів через побоювання використання літаків для нанесення ударів по території РФ.

Додамо, що для продажу або передачі третім країнам винищувачів американського виробництва, потрібно отримати схвалення уряду США. Представник оборонного відомства заявив, що «наразі немає чого оголошувати щодо винищувачів F-16».

У Європі ж вважають, що реекспорт країнами-членами ЄС F-16 безпосередньо в Україну є одним з можливих варіантів.

Окрім того, американські літаки також можуть бути відправлені колишнім країнам Варшавського договору, які натомість передадуть свої літаки радянської розробки Києву. Так, на початку війни Варшава пропонувала передати українським ВПС винищувачі МіГ-29 радянського виробництва.