Ухвалення резолюції: Європарламент закликає надати Україні винищувачі

16 лютого до річниці з початку повномасштабної війни Росії проти України Європарламент ухвалив резолюцію, у якій зокрема закликав розглянути можливість передачі Україні західних винищувачів. Про це пише Європейська правда.

Так, резолюцію ухвалили 444 голосами «за», 26 «проти» і 37 утрималися.

У документі йдеться про те, що євродепутати «рішуче засуджують агресію Москви та підтверджують свою непохитну солідарність з народом і керівництвом України».

Також резолюція закликає уряди країн ЄС серйозно розглянути надання Україні винищувачів, гелікоптерів, необхідних ракетних систем та суттєво збільшити постачання боєприпасів для можливості країни не лише захищатися, але й повернути повний контроль над усією територією у межах своїх міжнародно визнаних кордонів.

Окрім того, євродепутати закликали країни-члени ЄС прийняти десятий пакет санкцій проти РФ та її союзників до кінця лютого. Вони також вимагають завершити правовий режим, який дає змогу конфіскувати заморожені російські активи, щоб потім використати їх для відновлення України та компенсації жертвам війни. Депутати наголошують, що після закінчення війни Росія буде обтяжена репараціями.

Парламентарі підтримують рішення Євроради надати Україні статус країни-кандидата на вступ та закликають українську сторону, Єврокомісію і Раду ЄС працювати над запуском переговорів про членство вже у 2023 році.

Зазначимо, резолюція не є юридично зобов’язуючим документом і лише висловлює політичну позицію щодо певного питання.

Нагадаємо, напередодні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно представила 10 пакет санкцій проти РФ, куди передбачено внести заборону поставок до Росії компонентів для електроніки та деталей реактивних двигунів.