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Троє захисників зі Львівщини повернулись із російського полону

Наталя Дуляба

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Серед сотні військовослужбовців, яких Україна напередодні звільнила з ворожого полону, є троє захисників зі Львівщини. Вони боронили Маріуполь. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

Так, з-поміж ста захисників України, які 16 лютого повернулись із російського полону, є троє воїнів із Львівської області:

  • нацгвардієць Максим Штурмак зі Стрийщини – захисник Маріуполя, перестав виходити на зв’язок після 6 травня. Згодом рідні з’ясували, що він перебував в Оленівці.
  • прикордонники Віталій Когут та Степан Матвіїв зі Львівського району. Служили у Донецькому прикордонному загоні. Від початку повномасштабної війни перебували в Маріуполі.

Зазначимо, у межах обміну військовополоненими на початку лютого додому повернувся ще один захисник із Львівщини. Нацгвардієць Петро провів у російському полоні дев’ять місяців поспіль.

Нагадаємо, 16 лютого Україна і Росія провели обмін військовополоненими «101 на 101». Додому повернулись сто українських військових і один цивільний. Абсолютна більшість воїнів захищала Маріуполь.

Відомо, що станом на початок лютого Україна повернула з російського полону 1762 своїх захисників.

Обміном військовополонених займається українська розвідка. При цьому відомстві також діє Координаційний штаб поводження з питань поводження з військовополоненими. Він надає допомогу родинам та близьким захисників та захисниць, які потрапили в полон або зникли безвісти.

Після звільнення з полону Україна надає своїм громадянам всю необхідну медичну допомогу та виплачує одноразову матеріальну допомогу.

Детальну інструкцію про те, що робити, якщо ваша близька людина, яка служить у ЗСУ, потрапила в полон або зникла безвісти, читайте за цим посиланням. Також в Україні запустили чат-бот, за допомогою якого можна оперативно отримати інформацію про зниклих і військовополонених.

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Фото: Telegram Андрія Єрмака

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