Верещук більше не займається обміном військовополонених

Міністерка реінтеграції Ірина Верещук більше буде займатися обміном із полону українських військових. Тепер цю функцію передали воєнній розвідці та СБУ. Про це вона 30 травня повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Свій функціонал з обміну військовополоненими передаю Головному управлінню розвідки Міноборони. Відповідні реєстри створено, організаційні питання відпрацьовано, комунікаційні канали налагоджено. Надалі обміни військовополоненими – це спільна робота ГУР та СБУ», – написала Ірина Верещук.

Водночас вона додала, що Міністерство реінтеграції та тимчасово окупованих територій залишається відповідальним за утримання реєстрів військовополонених та за роботу з профільними міжнародними організаціями.

Нагадаємо, переговори щодо обміну українських військових із «Азовсталі» тривають. В Міноборони заявили, що мають всю інформацію про наших бійців, але зараз вона є секретна, зважаючи на складний переговорний процес та безпеку самих воїнів.

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, більше 80 днів українські захисники тримали оборону Маріуполя. 16 травня із території «Азовсталі» у тимчасово окупованому Маріуполі вивезли 53 важкопоранених військових лікарні у місті Новоазовськ на Донеччині, яке перебуває теж під окупацією. Там українцям мають надати всю необхідну медичну допомогу.

Ще 211 захисників гуманітарним коридором евакуювали в захоплене росіянами селище Оленівка на Донеччині.

Віце-прем’єрка Ірина Верещук заявила, що після стабілізації стану важкопоранених українських військових із «Азовсталі» їх обміняють на російських військовополонених.

Зі свого боку в Міноборони наголосили, що іншої формули порятунку українських захисників «Азовсталі» немає.

Тим часом у росії хочуть визнати український полк «Азов» терористичною організацією і заборонити обмін його бійців.

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