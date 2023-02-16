Україна повернула з полону 100 військових

16 лютого відбувся черговий обмін полоненими «101 на 101». В Україну повернули сотню бійців та одного цивільного. Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Так, 16 лютого вдалося звільнити з російського полону 100 воїнів та одного цивільний. Серед звільнених бійців – нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ.

94 з них – оборонці Маріуполя, зокрема 63 воїна з «Азовсталі». Зазначається, що багато військових отримали поранення різної тяжкості.

«Ми продовжуємо працювати, дякую команді та Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Повернемо додому всіх», – наголосив Єрмак.