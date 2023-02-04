ОСТАННІ НОВИНИ

Від 24 лютого Україна повернула з полону 1762 українців, – Зеленський

Андрій Котенський

|

Загалом від 24 лютого вдалося повернути вже 1762 українців і українок із російського полону. Про це під час вечірнього відеозвернення заявив Президент України Володимир Зеленський.

Він нагадав, що сьогодні 116 українців були звільнені з російського полону. З них 114 – рядові та сержанти та двоє – офіцери.

«Ми незмінно працюємо для того, щоб повернути додому всіх наших людей, яких утримують у російській неволі. І я щасливий щоразу, коли це вдається. Я дякую всій нашій команді, яка забезпечує обміни… всім, хто допомагав. Звичайно, варто згадати Дениса Монастирського… Цей обмін готувався ще за його участі. І його загибель – справді велика втрата для нашої держави», – сказав Володимир Зеленський.

Раніше Львівський портал повідомив, що Україна повернула із російського полону 116 захисників, а також тіла британських волонтерів, яких вбили у Соледарі.

Обміном військовополонених із кінця весни займається українська розвідка. При цьому відомстві також діє Координаційний штаб поводження з питань поводження з військовополоненими. Він надає допомогу родинам та близьким захисників та захисниць, які потрапили в полон або зникли безвісти.

Після звільнення з полону Україна надає своїм громадянам всю необхідну медичну допомогу та виплачує одноразову матеріальну допомогу.

Детальну інструкцію про те, що робити, якщо ваша близька людина, яка служить у ЗСУ, потрапила в полон або зникла безвісти, читайте за цим посиланням. Також в Україні запустили чат-бот, за допомогою якого можна оперативно отримати інформацію про зниклих і військовополонених.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?

Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президенттка Європейської комісії Ур...

Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців
Наталя ДУЛЯБА
Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців

Університет інформаційних технологій та менеджменту у Жешуві (Польща) спільно з Cisco Networking Academy розробили безко...

21 день в черзі. У Львові виявили неналежні умови лікування українських захисників
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
21 день в черзі. У Львові виявили неналежні умови лікування українських захисників

Офіс омбудсмена перевірив одну з клінік Міноборони через скарги військових та підтвердив неналежні умови, багатоденні че...

Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів

Не зважаючи на те, що терористична Росія та її країна сателіт Білорусь у лютому 2022 року порушили «Олімпійське перемир'...

всі статті
Львівський портал