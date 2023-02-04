Від 24 лютого Україна повернула з полону 1762 українців, – Зеленський

Загалом від 24 лютого вдалося повернути вже 1762 українців і українок із російського полону. Про це під час вечірнього відеозвернення заявив Президент України Володимир Зеленський.

Він нагадав, що сьогодні 116 українців були звільнені з російського полону. З них 114 – рядові та сержанти та двоє – офіцери.

«Ми незмінно працюємо для того, щоб повернути додому всіх наших людей, яких утримують у російській неволі. І я щасливий щоразу, коли це вдається. Я дякую всій нашій команді, яка забезпечує обміни… всім, хто допомагав. Звичайно, варто згадати Дениса Монастирського… Цей обмін готувався ще за його участі. І його загибель – справді велика втрата для нашої держави», – сказав Володимир Зеленський.

Раніше Львівський портал повідомив, що Україна повернула із російського полону 116 захисників, а також тіла британських волонтерів, яких вбили у Соледарі.

Обміном військовополонених із кінця весни займається українська розвідка. При цьому відомстві також діє Координаційний штаб поводження з питань поводження з військовополоненими. Він надає допомогу родинам та близьким захисників та захисниць, які потрапили в полон або зникли безвісти.

Після звільнення з полону Україна надає своїм громадянам всю необхідну медичну допомогу та виплачує одноразову матеріальну допомогу.

Детальну інструкцію про те, що робити, якщо ваша близька людина, яка служить у ЗСУ, потрапила в полон або зникла безвісти, читайте за цим посиланням. Також в Україні запустили чат-бот, за допомогою якого можна оперативно отримати інформацію про зниклих і військовополонених.

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