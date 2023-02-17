Нідерланди, Німеччина і Данія дадуть Україні сотню танків Leopard

Нідерланди разом із Німеччиною та Данією планують поставити Україні близько 100 танків Leopard. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Києві, пише Укрінформ.

«Нідерланди разом з партнерами з Німеччини, з партнерами з Данії готуються передати Україні біля 100 танків Leopard. Це дійсно потужна підтримка для України», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що спільний пріоритет України з партнерами – максимально прискорити постачання цієї допомоги українським воїнам.

Також глава держави подякував Нідерландам за ухвалене нещодавно рішення передати Україні ЗРК Patriot.

Володимир Зеленський також розповів, що обговорив з Рютте інші потреби української армії для «захисту від російського реваншизму».

Зауважимо, що у п’ятницю, 17 лютого, в Україну приїхав прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Як писав Львівський портал, після тривалих дискусій Німеччина 25 січня таки ухвалив рішення про надання Збройним Силам України 14 танків Leopard 2 та дозволив реекспорт іншим країнам. Перші танки мають надійти у березні.

Як попередньо відомо, загалом західні країни мають передати Україні 321 танк. Зі свого боку президент Володимир Зеленський каже, що для війни з Росією ЗСУ потрібно додатково від 300 до 500 танків й Україна веде перемовини для якнайшвидшого отримання цієї важкої техніки.

Нещодавно стало відомо, що Німеччина схвалила постачання Україні ще 178 танків Leopard 1 зі своїх промислових запасів. Перші з них планують доставити вже влітку, однак більшість передадуть не раніше 2024 року.

Які саме країни передадуть Збройним Силам Україні танки Leopard, читайте за цим посиланням.

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