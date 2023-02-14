Які країни дадуть ЗСУ танки Leopard

Вісім країн спільно працюють над тим, аби поставити Україні бойові танки Leopard. Про це під час засідання у форматі «Рамштайн-9» 14 лютого сказав глава Пентагону Ллойд Остін, пише Укрінформ.

«Консорціум країн, включаючи Німеччину, Польщу, Канаду, Португалію, Іспанію, Норвегію, Данію та Нідерланди, працюють спільно над наданням Україні бойових танків Leopard», – заявив Ллойд Остін.

Він також додав, що США, Чехія та Нідерланди разом передають Україні понад 90 танків Т-72. Свій сучасний аналог цих танків надає і Польща (PT-91 Twardy).

Крім того, як зазначив очільник Міноборони США, Сполучене Королівство надає Україні роту танків Challenger та працює з рядом країн щодо передачі українським захисниками більше боєприпасів.

Глава Пентагону також додав, що партнери України у форматі «Рамштайн» займаються посиленням протиповітряної та протиракетної оборони України. Так, Сполучені Штати, Німеччина та Нідерланди працюють над наданням Україні систем Patriot, а Франція та Італія – систем SAMP/T.

Як повідомляв Львівський портал, після тривалих дискусій Німеччина 25 січня таки ухвалив рішення про надання Збройним Силам України 14 танків Leopard 2 та дозволив реекспорт іншим країнам. Перші танки мають надійти у березні.

Як попередньо відомо, загалом західні країни мають передати Україні 321 танк. Зі свого боку президент Володимир Зеленський каже, що для війни з Росією ЗСУ потрібно додатково від 300 до 500 танків й Україна веде перемовини для якнайшвидшого отримання цієї важкої техніки.

Нещодавно стало відомо, що Німеччина схвалила постачання Україні ще 178 танків Leopard 1 зі своїх промислових запасів. Перші з них планують доставити вже влітку, однак більшість передадуть не раніше 2024 року.

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