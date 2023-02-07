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Німеччина схвалила поставку 178 танків Leopard 1 в Україну

Анастасія Диняк

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Федеральна рада безпеки Німеччини схвалила постачання Україні із промислових запасів 178 танків Leopard 1. Про це пише Spiegel.

Так, відповідне рішення дозволяє експорт танків Leopard 1 від груп Rheinmetall та Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). Перші танки планують доставити в Україну вже влітку, однак значну частину передадуть не раніше 2024 року.

Довідково: Leopard 1 – перший основний бойовий танк, побудований для німецької армії після Другої світової війни. Він вироблявся з середини 1960-х до середини 1980-х років.

Як повідомляв Львівський портал, 25 січня уряд Німеччини таки прийняв рішення надати Україні танки Leopard 2 та дозволив їхній реекспорт іншим країнам.

Відразу того ж дня російський диктатор Владімір Путін заявив, що «окупаційні війська» США нібито досі стоять у Німеччині.

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